Gaziantep'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi

Gaziantep'in Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Araban ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

?Nizip Kültür Parkı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve ardından saygı duruşunda bulunulması ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törenin ardından Nizip Şehitliği'ne geçilerek Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Nizip Belediyesi Şahinbey Kültür Merkezi'nde devam eden etkinlikte, konuşmalar, şiir ve sahne gösterileri yapıldı.

Belediye ev sahipliğinde ilçeye getirilen "Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi" de protokol ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

?Törene, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Belediye Başkanı Ali Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, askeri ve mülki erkan, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

İslahiye

İslahiye Hükümet Konağı'nda düzenlenen tören, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Şehitlik ziyaretinin ardından Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Şehit Gökhan Alıcı Çok Programlı Anadolu Lisesi salonunda devam eden törende Kuran-ı Kerim okundu.

Tören, konuşmalar, şiir ve tiyatro gösterisinin ardından sona erdi.

Programa, Kaymakam Mehmet Soylu, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Burak Dedeoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle mahalle muhtarları ve daire amirleri katıldı.

Nurdağı

Nurdağı Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, katılımcılar şehitlikleri ziyaret ederek dua etti.

Törene, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Özer, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle mahalle muhtarları ile daire amirleri katıldı.

Araban

Araban Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe mezarlığı içerisindeki şehitlik ziyaretinin ardından Araban Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden program, konuşmalar, şiir ve slayt gösterimlerinin ardından sona erdi.

Törene, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, kurum amirleri, şehit aileleri, gazi ve aileleri, STK temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.