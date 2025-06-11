Gaziantep'te Buğday Tarlasındaki Yangına Müdahale

Gaziantep'te Buğday Tarlasındaki Yangına Müdahale
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Gaziantep'in Araban ilçesinde buğday ekili 500 dönümlük alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında 20 keçi telef oldu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde buğday ekili yaklaşık 500 dönümlük alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Araban Ovası'nda, buğday ekili yaklaşık 500 dönümlük arazinin bazı bölümlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Vatandaşların, yangının diğer tarlalara sıçramaması için bazı alanları traktörlerle sürdüğü görüldü.

Ekiplerin müdahaleye devam ettiği yangında 20 keçi telef oldu.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
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