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Gaziantep'te Tırda Uyuşturucu Operasyonu

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Gaziantep'te bir tırda 3 kilo 900 gram eroin ile 20 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir tırda 3 kilo 900 gram eroin ile 20 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent girişinde durdurulan tırda narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla arama yapıldı.

Aramada, 3 kilo 900 gram eroin ile 20 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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