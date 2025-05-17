Gaziantep'te Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Şüpheli Yakalandı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde motosikletli saldırganlar tarafından vurulan 25 yaşındaki Hasan Kaplan hayatını kaybetti. Olay anında yanında bulunan O.K. adlı şüpheli, Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanırken, diğer şüpheli A.K'nin ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Saldırının, daha önce aralarında husumet bulunan kişilerin çatışmasından kaynaklandığı belirtildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 1 kişiyi silahla vurarak öldüren 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde kahvehanede oturan Hasan Kaplan (25), kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kaplan, kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, öğleden sonra kıraathane önünde oturan Kaplan'ın motosikletle gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilgili yapılan incelemede, saldırının şüphelisi O.K. ve A.K. isimli şahıslarla H.K. arasında daha önceden bir husumet olduğu anlaşılmış, O.K'nin ruhsatsız ateşli silahla H.K'ye ateş ettiği tespit edilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren O.K., suç aletiyle birlikte Emniyet Müdürlüğümüz Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanmış, yanında bulunan A.K'nin yakalama çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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