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Gaziantep'te bıçaklı kavgada yaralanan çocuk öldü

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Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 16 yaşındaki Ç.G, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili H.A. (18) tutuklandı.

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

İbrahimli Mahallesi Vadipark içerisinde iki grup arasında dün çıkan tartışmada bıçakla yaralanan Ç.G, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Ç.G'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. (18), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün İbrahimli Mahallesi Vadipark içerisinde iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. (18) bıçakla Ç.G'yi (16) yaralamıştı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
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