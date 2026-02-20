Gaziantep'te anne ve kızını bıçaklayarak gasbeden 2 şüpheli ile azmettirici yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir eve girerek anne ve kızını bıçaklayıp gasbeden 2 şüpheli ile azmettirici gözaltına alındı.

Ünaldı Mahallesi Attaroğlu Sokak'ta bir ikamete giren M.M. (22) ve H.M. (27), anne E.Y. (55) ve kızı Z.V'yi (15) bıçakla yaraladı.

Evdeki bir altın yüzük ve 2 cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan anne E.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi saklandıkları adreslerde yakaladı.

Ekipler, yengesiyle arasında husumet bulunan M.V'nin (29) olayı azmettirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan M.V. ile 2 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.