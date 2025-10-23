Gaziantep'te Bıçaklanma Olayında 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

GAZİANTEP'te tartıştığı arkadaşı A.A. (15) tarafından bıçaklanan Fatih Demir (13), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 20 Ekim'de akşam saatlerinde Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bulunan Fatih Demir ile arkadaşı A.A. arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada A.A., bıçakla Fatih Demir'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Demir, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih Demir, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Demir, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Fatih Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.