Haberler

Gaziantep'te Bıçaklanma Olayında 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Bıçaklanma Olayında 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te bir arkadaşının bıçaklaması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Fatih Demir, 3 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 15 yaşındaki A.A. tutuklandı.

GAZİANTEP'te tartıştığı arkadaşı A.A. (15) tarafından bıçaklanan Fatih Demir (13), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 20 Ekim'de akşam saatlerinde Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bulunan Fatih Demir ile arkadaşı A.A. arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada A.A., bıçakla Fatih Demir'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Demir, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih Demir, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Demir, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Fatih Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Burada hayvancılık yapılmasın

Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Ölümcül hastalık tehlikesi var
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a bomba yağdırdı

Ateşkes falan dinlemediler! Ülkenin birçok yerinden duman yükseliyor
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün

Eski Cumhurbaşkanı hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu

Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.