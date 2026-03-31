Gaziantep'te Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te tartıştığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanan 15 yaşındaki Müslüm Yılmaz hayatını kaybetti. Olay, Gençlik Merkezi tesisleri bahçesinde meydana geldi.

GAZİANTEP'te tartıştığı arkadaşı M.G. (17) tarafından kalbinden bıçaklanan Müslüm Yılmaz (15) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Gazikent Mahallesi Gençlik Merkezi tesisleri bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Müslüm Yılmaz ile arkadaşı M.G. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine yaşanan arbede sırasında Müslüm Yılmaz, kalbinden bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan çocuğun durumunu gören tesis çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Müslüm Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Müslüm Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerinden kaçan M.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber: Ahmet ATMACA-Kamera: Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

