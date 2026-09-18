Gaziantep'te başına mermi isabet eden kadın yaralandı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, annesiyle tartıştığı öne sürülen kişinin silahla havaya ateş açması sonucu balkonda bulunan bir kadın başından yaralandı.

İddiaya göre, Kıbrıs Mahallesi Dede Efendi Sokak'ta E.A, annesiyle tartıştığı sırada silahla havaya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.A'yı gözaltına aldı.

Olay sırasında balkonda bulunan Y.Ş, başına mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Y.Ş, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Kaynak: AA