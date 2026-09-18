Haberler

Gaziantep'te başına mermi isabet eden kadın yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, annesiyle tartıştığı öne sürülen kişinin silahla havaya ateş açması sonucu balkonda bulunan bir kadın başından yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, annesiyle tartıştığı öne sürülen kişinin silahla havaya ateş açması sonucu balkonda bulunan bir kadın başından yaralandı.

İddiaya göre, Kıbrıs Mahallesi Dede Efendi Sokak'ta E.A, annesiyle tartıştığı sırada silahla havaya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.A'yı gözaltına aldı.

Olay sırasında balkonda bulunan Y.Ş, başına mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Y.Ş, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Kaynak: AA
Avustralya’da köpek balığı saldırısı: 1 ölü

Köpek balığı saldırısı can aldı! Plajlar kapatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melis İşiten uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Ünlü YouTuber gözaltında!

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı

Adana'da dev uyuşturucu operasyonu: 58 kişi gözaltında
Bina bombaların hedefi oldu, genç kadın hiçbir şey olmamış gibi davrandı

Balkonda sakince duruyordu! Görüntünün devamı herkesi şaşkına çevirdi
Esad'ın cezaevi müdürüne ABD'de hapis şoku! Şimdi hesap ödeme zamanı

Esad'ın işkenceci tuğgeneraline ABD'de hapis şoku!
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Milyonların heyecanla beklediği telefon Türkiye'de satışa sunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi iddiası

Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi
Yanlış marş çalındı, oyuncular neye uğradığını şaşırdı

Büyük skandal! Çalan marşı duyunca ağızları açık kaldı