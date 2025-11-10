Gaziantep'te aydınlatma direğine çarpan sürücü yaralandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde aydınlatma direğine çarpan sürücü yaralandı.
A.E idaresindeki 27 AZK 576 plakalı hafif ticari araç, Pancarlı Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel