Gaziantep'te askeri araç devrildi; 10 yaralı

Gaziantep'te askeri araç devrildi; 10 yaralı
Gaziantep'te meydana gelen kaza sonucunda bir askeri araç şarampole devrildi. Yağış ve sis nedeniyle meydana gelen kazada 10 asker yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

GAZİANTEP'te askeri aracın şarampole devrildiği kazada 10 asker yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gaziantep-Nurdağı oto yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Kentte etkili olan yağış ve sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği askeri araç şarampole devrildi. Kazada 10 asker yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
