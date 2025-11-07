Haberler

Gaziantep'te Asayiş Olaylarında Yüzde 22 Azalma

Güncelleme:
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2023 yılının 10 ayında asayiş olaylarında geçen yıla göre yüzde 22 azalma görüldüğünü açıkladı. Kasten öldürme ve hırsızlık gibi suçlarda da önemli düşüşler kaydedildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bu yılın 10 ayında, asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 düşüş olduğunu belirtti.

Vali Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile Valilikte düzenlediği basın toplantısında, kentteki asayiş istatistiklerini paylaştı.

Kişilere karşı işlenen suçlardan konut dokunulmazlığı ihlalinde yüzde 19, kasten öldürmede yüzde 23, çocuğun cinsel istismarında yüzde 5 azalma olduğunu belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Otodan hırsızlıkta yüzde 61, kapkaçta yüzde 60, yankesicilikte yüzde 78 motosiklet hırsızlığında yüzde 71, oto hırsızlığında yüzde 66, evden hırsızlıkta yüzde 37, işyeri ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 43, yağmada yüzde 32 ve dolandırıcılıkta yüzde bir azalma oldu. Toplamda da olay sayılarına da baktığınızda 14 bin 578 olan suç sayısı geçen yılının aynı dönemine göre 11 bin 382'ye geriledi. Yani yüzde 22 oranında bir azalma meydana geldi."

Vali Çeber, uyuşturucuyla mücadelede ise 2025'ün 10 ayında emniyet 1325, jandarmanın ise 90 operasyon düzenlediğini ve 1831 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

Toplantının ardından emniyete ait dronlar basın mensuplarına tanıtıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
