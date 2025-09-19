Gaziantep'te Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Hakan Alpaslan, 21 yaşındaki kardeşi Vahap Alpaslan ve dayıları Doğan Karakurt hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli aranıyor.

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Hakan Alpaslan (22) ve kardeşi Vahap Alpaslan (21) ile dayıları Doğan Karakurt'un cenazeleri toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Oğuzeli ilçesi Tınazdere Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Alpaslan ve Karakurt aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan ve Vahap Alpaslan ile dayıları Doğan Karakurt vuruldu. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde

Alpaslan kardeşlerin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kardeşlerin dayıları Doğan Karakurt da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Dayı ve 2 yeğenin cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından olayın yaşandığı mahallede toprağa verildi.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda silahları ateşlediği belirlenen A.K. ve Y.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
