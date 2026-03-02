Gaziantep'te araçta uyuşturucu kullanan 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te araçta uyuşturucu kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolda emniyet şeridinde park eden araçta inceleme yaptı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada 20 gram eroin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu kullanan araçtaki D.T, O.Ç. ve E.K. şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.