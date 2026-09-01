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Plaka Harfi Değiştirene 140 Bin TL Ceza

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Gaziantep'te otomobilinin plakasındaki harfi değiştiren sürücüye 140 bin lira para cezası uygulandı.

Gaziantep'te otomobilinin plakasındaki harfi değiştiren sürücüye 140 bin lira para cezası uygulandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre, 30 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi TAG Otoyolu'nda devriye gerçekleştiren Otoyol Jandarması, bir otomobilin plakasında değişiklik yapıldığını tespit etti.

Yapılan incelemede, plakadaki "L" harfinin "U" harfine dönüştürüldüğü belirlendi.

Sürücüsüne 140 bin lira idari para cezası uygulanan araç 30 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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