'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Erdoğan çok net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Gaziantep'te 'Anne Bebek Festivali' Coşkuyla Gerçekleşti

Gaziantep'te 'Anne Bebek Festivali' Coşkuyla Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen 'Anne Bebek Festivali', Büyükşehir Belediyesi tarafından Festival Parkı'nda gerçekleştirildi. Festival, ailelere yönelik etkinliklerle dolu oldu ve katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Gaziantep'te aile yılı kapsamında "Anne Bebek Festivali" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından düzenlenen ve Festival Parkı'nda iki gün boyunca renkli görüntülere sahne olan festival, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festival alanında stantları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Çocuklarla bir araya gelen Şahin, festival kapsamında düzenlenen Bebek Emekleme Yarışması'nı izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, anne ve bebeklerin festivalde aradığı her şeyi bulabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Anneler, bebekler burada. Anne şefkat, merhamet, emek, sevgi ve muhabbettir. Çalınacak bir kapı, sığınılacak ilk limandır, ilk öğretmendir. Çocuklarımız ve annelerimizle muhabbet ortamında bu festivali gerçekleştiriyoruz. Şehirde 700 bin evladımız var. Festivale ilgi de çok iyi. Çocuğa dokununca aileye, aileye dokununca topluma dokunuyorsun. Aile, bizim her şeyimiz."

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih bile belli! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlama planı

Aslan 25. şampiyonluğa koşuyor! İşte Galatasaray'ın kutlama planı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.