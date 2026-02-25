Gaziantep'te miniklerden "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği

Gaziantep'te "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencileri davul çalıp mani okuyarak ramazan coşkusunu yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ramazan ayı dolayısıyla öğrencilerin paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmeye yönelik ülke genelinde çeşitli eğitsel ve sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Gaziantep'teki Emrullah Şule Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, ramazan davulcusu geleneğini yaşatmak amacıyla davul çalıp mani okudu.

Etkinlikler çerçevesinde tekne orucu da tutan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde iftar yaptı. Evlerinden getirdikleri gıda malzemeleriyle ramazan kolisi hazırlayan öğrenciler, toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak farkındalık oluşturdu.

Anaokulu öğretmeni Yusra Ataç, AA muhabirine, öğrencilerin ramazan ayının manevi atmosferini hissetmeleri için okulda bir dizi etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Ramazanın paylaşma ayı olduğuna dikkati çeken Ataç, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz ramazan davulcusu geleneğini yaşatmak için davul eşliğinde maniler okudu. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ramazan kolileri hazırlandı. Her öğrencimiz evinden getirdiği malzemelerle bu kolilere katkı sundu. Ailelerin desteğiyle tekne orucu sofrası da kurduk. Öğrencilerimiz sahura kalkarak tekne orucu tuttu ve okulda iftar yaptı."

Velilerden Zehra Peker, etkinliklerin çocuklar için önemli bir değer kazanımı sağlayacağını düşündüğünü dile getirerek, "Çocuklar sahura kalktı, tekne orucu tutup iftarını açtı. Bu etkinliklerin kalıcı bir farkındalık oluşturacağına inanıyorum." diye konuştu.

Ayfer Geçgel de ramazan ayında okulda anlamlı etkinlikler yapıldığını belirterek, çocukların bu sayede paylaşmayı öğrendiğini ve ramazanın manevi atmosferini yaşadığını kaydetti.