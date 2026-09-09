Haberler

Gaziantep'te amcasının tabancayla vurduğu kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde amcasının tabancayla vurduğu kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde amcasının tabancayla vurduğu kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, kırsal Sarılar Mahallesi yakınlarındaki fıstık tarlasında K.B. (75) ile yeğeni Hüseyin B. (59) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada K.B. Hüseyin B'ye tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli K.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı

'Beyaz'ın sonu da 'Kara' gibi oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme

Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme
Derbinin faturası ağır olabilir! Dusan Vlahovic 5 maç ceza alabilir

Bu hareketi yaptığına çok pişman olabilir! Gündemdeki ceza olay
'Yalan söylemeyeceğim' diyen Luis Suarez, Fenerbahçe bombasını patlattı

"Yalan söylemeyeceğim" diyen Luis Suarez, Fenerbahçe bombasını patlattı
Kamerun'da akıllara durgunluk veren olay! 1 polis öldürüldü, 6 öğretmen kaçırıldı

Kamerun'da akıl almaz olay! 1 polis öldürüldü, 6 öğretmen kaçırıldı
Mete Vardar'dan Beşiktaş başkan adaylığı hakkında açıklama

Beşiktaş başkan adaylığı hakkında açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadelede 'öncülük' mesajı

Cevdet Yılmaz'dan "öncülük" mesajı: Uluslararası iş birliği gündeminde
Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı

Piyasalar bu haberle sarsıldı