Gaziantep'te AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Ak Parti Gaziantep İl Başkanlığı tarafından "Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı" düzenlendi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, güçlü teşkilat birlikteliğinin vurgulandığı toplantıda, Türkiye'nin güçlü siyasi duruşunun temelinde teşkilatların sahadaki emeğinin bulunduğunu belirtti.

Gül, "Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü irade, teşkilatlarımızın sahadaki kararlı çalışmasının sonucudur. Teşkilat ne kadar güçlü olursa, Türkiye o kadar güçlü olur." ifadesini kullandı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da danışma meclislerinin teşkilat disiplini ve saha hakimiyetinin en net şekilde ortaya konulduğu zeminler olduğunu belirtti.

Teşkilatın sahadaki varlığının hayati önem taşıdığını vurgulayan Fedaioğlu, "AK Parti teşkilatları sahadaysa güçlüdür. Sahada boşluk oluşursa, o boşluğu başkaları doldurur. Gaziantep'i boş bırakamayız, sahipsiz bırakamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı gelişmelere tepki gösteren Fedaioğlu, İsa Mersinli üzerinden yürütülen tartışmalar ile 23 Nisan programında yaşanan olayların aynı anlayışın ürünü olduğunu ifade etti.

Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında çocukların hazırladığı mehteran gösterisine yönelik tavrı eleştiren Fedaioğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın emeğine sırt dönmek sadece bir tercih değil, açık bir zihniyet meselesidir. Bu yaklaşım, milletin değerleriyle bağ kuramayan bir anlayışın en net göstergesidir. Çocukların heyecanını görmeyen, milletin değerlerini küçümseyen bu anlayış, Gaziantep'in ruhuyla asla örtüşmez."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirde yürütülen hizmetlere değinerek, Gaziantep'in üretim, istihdam ve sosyal belediyecilik alanlarında öncü olmaya devam ettiğini kaydetti.

AK Parti Gaziantep milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Bünyamin Bozgeyik, Mesut Bozatlı ve Mehmet Eyüp Özkeçeci'nin de konuşma yaptığı toplantıya, il ve ilçe teşkilat mensupları katıldı.