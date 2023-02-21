Gaziantep'te ağır hasarlı binalardan eşya alımı durduruldu Güncel Haberler Gaziantep Valisi Davut Gül, ağır hasarlı binalardan eşya almanın ikinci bir karara kadar yasaklandığını duyurdu. Gaziantep Valisi Davut Gül, ağır hasarlı binalardan eşya almanın ikinci bir karara kadar yasaklandığını duyurdu. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müstakil ve artçı depremler devam etmektedir. Acil yıkılacak binalara giriş yasaktır. İkinci bir karara kadar ağır hasarlı binalardan eşya alma, kısıtlı sürede girme çıkma tamamen durdurulmuştur." ifadesini kullandı. Kaynak: AA / Güncel Gaziantep Güncel Haberler

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