Haberler

Gaziantep'te motosiklet denetiminde 754 sürücüye 12 milyon lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te 26 noktada yapılan motosiklet denetimlerinde, sürücü belgesiz, kasksız ve abartı egzozlu kullanım gibi ihlaller nedeniyle 754 sürücüye 12,3 milyon lira ceza kesildi, 325 motosiklet trafikten men edildi.

Gaziantep'te trafik denetimlerinde kuralları ihlal ettiği belirlenen 754 motosiklet sürücüsüne 12 milyon 319 bin 981 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 26 noktada motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde sürücü belgesiz, kasksız, plakasız ve abartı egzozlu motosiklet kullandığı tespit edilen 754 sürücüye toplam 12 milyon 319 bin 981 lira idari para cezası kesildi.

Kurallara aykırı olduğu belirlenen 325 motosiklet ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

Namazı kılıp basının karşısına geçti! Özgür Özel'den iddialı sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti

Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti
Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı

Özgür Özel'in Cuma çıkışında kavga! Vekil tekme attı, arbede çıktı
Emine Erdoğan'dan Van Gölü çağrısı: Tercih değil, ortak bir vazife

Emine Erdoğan'dan Van Gölü çağrısı: Tercih değil, ortak bir vazife
Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Yaptığı rezilliğin adına da içerik üreticiliği diyor

Evine güvenlik kamerası taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu

Evine kamera taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu
ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın

Aman dikkat! ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın
Mansur Yavaş'a anket şoku

Yavaş'ı şoke edecek seçim anketi