Gaziantep'te 7 katlı binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde 7 katlı binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü.
Güvenevler Mahallesi Hasan Celal Güzel Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binanın S. K'ye ait teras katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
12 itfaiye aracı ve 25 personelin destek verdiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın sonrası teras katta maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel