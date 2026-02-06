Haberler

Gaziantep'te 6 Şubat'ın 3. Yılında: Unutmak, Affetmek, Helalleşmek Yok" Yürüyüş

Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Kırkayak Parkı'ndan Yeşilsu Parkı'na yürüyerek depremde hayatını kaybedenler için anma etkinliği gerçekleştirdi.

(GAZİANTEP) - Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Kırkayak Parkı'ndan Yeşilsu Parkı'na yürüdü. "Unutmak, affetmek, helalleşmek yok" sloganı eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından, depremde yaşamını yitirenler için karanfil bırakılıp saygı duruşunda bulunuldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Kırkayak Parkı'nda bir araya gelerek Yeşilsu Parkı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş sırasında "Yastayız, unutturmayacağız" yazılı pankart ile "Depremde kaybolan çocuklar nerede?", "Deprem değil, rant öldürür" yazılı dövizler taşındı.

Yürüyüş sırasında "Unutmak, affetmek, helalleşmek yok", "Sesimi duyan var mı?", "Kader değil, bu bir cinayet", "Deprem değil, rant öldürür" sloganları atıldı. Yeşilsu Parkı'nda siyah bir bezin üzerine karanfil bırakıldı ve mum yakıldı. Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
