Haberler

Gaziantep'te iş merkezi yangını söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Değirmiçem Mahallesi'ndeki 5 katlı bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, mülk sahiplerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yapının büyük ölçekli bir yapı olduğunu belirten Cihan, şunları kaydetti:

"Henüz daha yangının çıkış sebebini bulamadık. Yangın söndürüldükten ve soğutma çalışmaları bittikten sonra bu tespiti yapıyoruz. İtfaiye Daire Başkanlığımız rapor tutuyor. Yangının ihbarını alır almaz 3 dakika gibi kısa bir sürede yangına İtfaiye Dairemiz müdahale etti. Şu anda da 26 araç, 55 personelle yangına müdahale ediyoruz."

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

Bakan Fidan müjdeyi bu sözlerle verdi: Kısa sürede neticeye ulaşacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
Yüzde 50'si tamamlandı! O şehrimize yepyeni bir stadyum

Yüzde 50'si tamamlandı! O şehrimize yepyeni bir stadyum geliyor
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı

Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi
CHP’de 7 il başkanı görevden alındı

Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle! Çok sayıda il başkanı görevden alındı
Penaltı canavarı Yassine Bounou

9 penaltı kullanıldı, ortaya çıkan sonuç inanılmaz
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı