Gaziantep'te 5 firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklakında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 5 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek