Haberler

Gaziantep'te 5 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklakında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 5 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

CHP'deki kaos Meclis'e taşınıyor! Kılıçdaroğlu kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

Müge Anlı'nın eski eşi saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan dondurdu
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
Aziz Yıldırım'dan milli yıldıza resmi teklif

Aziz Yıldırım'dan milli yıldıza resmi teklif

ABD'de Epstein depremi büyüyor! Dosyalardan çıkan yeni isim şaşırttı

Deprem büyüyor! Dosyadan çıkan son isim ABD'yi sarsacak türden
Pentagon'un akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle sıkıntı yaşadığı iddia edildi

Pentagon'un akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle sıkıntı yaşadığı iddia edildi
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi

Tek çevirmede sıfır araba parası kadar ceza yedi
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış

Bu kare sonun başlangıcı oldu