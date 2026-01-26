Haberler

Gaziantep'te 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Gaziantep'te merkez üssü Nurdağı olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 19.13'te olan deprem yerin 7,82 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre ilçelerden de hissedildi. İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

GAZİANTEP'te Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre saat 19.13'te merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,82 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İlk bilgilere göre, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
