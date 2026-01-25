Gaziantep'te 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Gaziantep'te, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Nurdağı ilçesi olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İlk verilere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
1) GAZİANTEP'TE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
GAZİANTEP'te Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre saat 19.13'te merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,82 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İlk bilgilere göre, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel