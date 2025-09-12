Gaziantep'te 360 Yeni Konutun Temeli Atıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Tır ve Makine Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi iş birliğinde yapılacak 360 konutun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kuzeyşehir'de düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, konut projelerinin süreceğini söyledi.

Kuzeyşehir'de önemli bir yaşam alanı oluştuğunu anlatan Şahin, "Bir belediye başkanı olarak bugün çok mutluyum. Şehrin en büyük sorunu olan konut meselesi Gaziantep'te sorun olmaktan çıkacak. Çözüm üreten bir takım, bir ekip ve bir yapı var. Bu yapının en büyük özelliği önce Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un pratikliği ve arkadaşlarımızın iş bilmesidir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Şahin, Gaziantep Tır ve Makine Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Gani Şahan ve protokol üyeleri butonlara basarak 360 konutun temelini attı.