Gaziantep'te 25 Yaşındaki Kadın Boğularak Öldürüldü

Gaziantep'te 25 Yaşındaki Kadın Boğularak Öldürüldü
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 3 çocuk annesi Asiye B, evinde boğularak ölü bulundu. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 25 yaşındaki kadın, evinde boğularak öldürülmüş bulundu.

Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Asiye B, evinde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede, genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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