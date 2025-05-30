Gaziantep'te 25 Yaşındaki Kadın Boğularak Öldürüldü
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 3 çocuk annesi Asiye B, evinde boğularak ölü bulundu. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 25 yaşındaki kadın, evinde boğularak öldürülmüş bulundu.
Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Asiye B, evinde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İncelemede, genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel