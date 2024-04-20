Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları Başladı

Gaziantep'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 9 gün boyunca özel etkinliklerle kutlanacak.

Şahinbey Belediyesi Kongre ve Sanat Merkezi'nde "23 Nisan Çocuk Şenliği" teması ile bugün başlayan kutlamalar kapsamında eğitici ve eğlendirici bilim stantları açılacak.

Çocuk film gösterimi, sihirbaz gösterisi, oyun parkları, müzik ve boyama gibi etkinlikler de kutlamalarda yer alacak.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk şenliğinin 8'incisini düzenlediklerini söyledi.

Etkinliklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kapsayan haftada yapılacağını anlatan Tahmazoğlu, "Çocuklarımız burada el becerilerini geliştiriyorlar, sevdikleri çizgi filmleri izliyorlar. Masal kahramanlarını tiyatrolarını burada izliyorlar. Her yıl binlerce çocuğumuz burada eğleniyor." dedi.

Şenlik, 28 Nisan'a kadar devam edecek.