Gaziantep'te 23 Nisan'da Çocuklara Robotik Kodlama Eğitimi Verildi
Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde dezavantajlı durumdaki çocuklara robotik kodlama eğitimi verildi. Eğitim, ilkokul düzeyindeki depremzede öğrenciler, alt sosyoekonomik gruptaki gençler ve köy okullarındaki öğrencileri kapsamaktadır. Proje kapsamında 23 bin öğrenciye eğitim verilmesi hedeflenmektedir.
Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara robotik kodlama eğitimi verildi.
Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde ilkokul düzeyindeki depremzede öğrenciler, alt sosyoekonomik gruptaki gençler ve köy okullarındaki öğrencileri kapsayan eğitim gerçekleştirildi.
Bu kapsamda dezavantajlı durumdaki 23 bin öğrenciye eğitim verilmesi hedefliyor.