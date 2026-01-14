Gaziantep'te 2025 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte 2025 yılında terör örgütlerine karşı 626 operasyon yapıldığını, gözaltına alınan 860 şüpheliden 167'sinin tutuklandığını, 187'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Çeber, Valilik GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, emniyet ve jandarma birimlerince 2025'te yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Emniyet ve jandarma birimlerinin halkın huzuru ve güvenliği için gece gündüz görev yaptığını belirten Çeber, geçen yıl çalışmalar neticesinde kentte malvarlığına karşı işlenen olay sayılarında bir önceki yıla göre yüzde 22 azalma olduğunu, olayların aydınlatılma oranlarında yüzde 8,7 artış sağlandığını ifade etti.

Kentte geçen yıl 5 bin 128 silah ele geçirildiğini, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında bin 667 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda bin 917 şüphelinin gözaltına alındığını dile getiren Çeber, bu şüphelilerden 340'ının tutuklandığını ve 225 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

Trafik denetimlerinden de bahseden Çeber, "Denetlenen toplam araç sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 40, denetim yapılan okul servislerinde yüzde 25, çakar denetimi yapılan araç sayısında yüzde 34 artış sağlandı." diye konuştu.

Geçen yıl düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen 55 operasyonda 2 bin 806 düzensiz göçmenin yakalandığını aktaran Çeber, kentte geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 329 bin 708 olduğunu bildirdi.

Kentteki kültür ve turizm alanında konuşan Vali Çeber, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tesislerde 2025'te konaklayan toplam turist sayısının 1 milyon 135 bin 698, günübirlik kenti ziyaret eden turistlerin de toplama eklendiğinde takribi olarak 2 milyonun üzerinde turistin Gaziantep'i ziyaret gerçekleştirdiğini kaydetti.

Toplantı basın mensuplarının sorularının ardından sona erdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı İlker Eker, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.