Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 27 suç kaydı olan ve 15 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te 27 suç kaydı olan ve 15 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şehitkamil ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

27 suç kaydı olduğu öğrenilen ve hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.D. (36), saklandığı Karacaburç Mahallesindeki bir evde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
Dünyaca ünlü futbolcunun Avrupa'daki ilk fotoğrafı gündem oldu

Bir dönem koca şehirde yapayalnızdı, şimdi bütün dünya tanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.