Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te 27 suç kaydı olan ve 15 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şehitkamil ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

27 suç kaydı olduğu öğrenilen ve hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.D. (36), saklandığı Karacaburç Mahallesindeki bir evde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.