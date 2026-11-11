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Gaziantep'te 11 Kasım'da İslahiye ve Nurdağı'nda 2 bin 500 fidan toprakla buluştu

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Gaziantep'te 11 Kasım'da İslahiye ve Nurdağı'nda 2 bin 500 fidan toprakla buluştu
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Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında toplam 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. İslahiye'de yaklaşık 9 dönümlük alana bin 500, Nurdağı'ndaki Gözlühüyük Ağaçlandırma Sahası'nda ise 1000 fidan dikildi.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

İslahiye ilçesi Değirmencik mevkisinde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 9 dönümlük alana bin 500 çam ve selvi fidanı dikildi.

İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Garnizon Komutanı Topçu Albay Burak Dedeoğlu, kurum temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı etkinliğe Türk Kızılay ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü de destek verdi.

Nurdağı ilçesindeki Gözlühüyük Ağaçlandırma Sahası'nda düzenlenen etkinlikte ise Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas'ın katılımıyla 1000 fidan dikildi.

Kaynak: AA
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