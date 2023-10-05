Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Bir Polis Şehit Oldu

ŞÜPHELİYİ TAKİP EDERKEN KULLANDIĞI MOTOSİKLETTEN SAVRULDU

Gaziantep'te, şüpheli olduğu değerlendirilen motosikleti takip ederken kaza yapan polis memuru Emirhan Şimşek (33), şehit oldu. Dün gece, 8 Şubat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus Timleri'nde görevli polis memuru Emirhan Şimşek ve mesai arkadaşı İlkay K., şüphelendikleri plakasız motosikleti takibe aldı. Şimşek'in kullandığı motosiklet, kontrolden çıkıp devrildi. Kaza sırasında yola savrulan polis memuru Emirhan Şimşek ve arkasındaki arkadaşı İlkay K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memurlarından Emirhan Şimşek, kurtarılamadı. Şehit polis memuru Şimşek, Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Hatay'ın Belen ilçesinde defnedilecek. Kazada yaralanan polis memuru İlkay K.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,