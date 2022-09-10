"Gaziantep Şehitliği'nde toplu mezar" iddialarıyla ilgili beklenen açıklama geldi: Rutin bir uygulamadır

Gaziantep'te mezarlıkta çekildiği belirtilen videoda bir vatandaş, toplu mezar kazıldığını ifade ederek yetkililerden açıklama istemişti. Twitter'da yüzlerce kez paylaşılan görüntülere ilişkin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Toplu halde mezar kazılması hazırlıkları özellikle de büyükşehirler için rutin bir uygulamadır. Vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Dün akşam saatlerinde sosyal medyada paylaşılan bir video büyük ses getirdi. Gaziantep Şehitliği'nde toplu mezarlar kazıldığını öne süren bir vatandaş, yetkililerden konuyla ilgili açıklama istemişti.

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Kısa sürede çok sayıda paylaşım alan "Gaziantep Şehitliğinde toplu mezar kazılıyor" iddialarına ilişkin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama geldi. Bahsi geçen iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtilirken toplu mezar kazılmasının, özellikle büyükşehir belediyelerince rutin bir çalışma olduğu kaydedildi.

İşte yapılan o açıklama;

9 Eylül tarihinde akşam üzeri sosyal medya üzerinden yayılan bir videoda Gaziantep Şehitliğinde toplu mezar kazıldığı öne sürülerek, toplumu paniğe sürükleyici, asılsız ve mesnetsiz bazı iddialar yer almıştır. Sosyal medya paylaşımlarında öne sürülen asılsız iddialara karşı aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

"RUTİN BİR UYGULAMADIR"

Toplu halde mezar kazılması hazırlıkları özellikle de büyükşehirler için rutin bir uygulamadır. Özellikle de Gaziantep gibi nüfusu 2 milyon'u aşmış, günlük en az 35 cenazenin olduğu şehirlerde bu durum, cenaze hizmetlerinin yetişmesi açısından elzem bir durumdur. Ayrıca Gaziantep, Türkiye'de olağanüstü bir afet durumunda kullanılmak üzere belli miktarda mezarın hazır edilip AFAD Başkanlığına bildirmesi gereken iller arasındadır.

"MEZARLAR KIŞ AYLARI İÇİN HAZIR TUTULUYOR"

Bunun dışında meteorolojik zorunluluklardan, kış aylarındaki soğuklar sonucunda toprağın donması sebebiyle ciddi bir miktarda mezar yerinin hava koşulları daha uygunken kazılıp kış aylarına hazır tutulması gerekmektedir.

"VATANDAŞLARIMIZ İTİBAR ETMESİN"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önceki yıllarda da bu konuyla ilgili açıklama yapılmıştır. Ancak bu sene konunun daha farklı ve toplumu olumsuz anlamda etkilemek amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica eder, saygılarımızı sunarız.