Gaziantep Şehir Hastanesi'nde teknoloji transfer ofisi açıldı

GAZİANTEP Şehir Hastanesi'nde TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi açıldı.

Fikirlerin somut ürüne dönüşüm sürecinde ofislerin etkin rol alacağını söyleyen Gaziantep İl Sağlık müdürü Beytüllah Şahin, "Bu ofis henüz hastalıklar oluşmadan tarama ve takip teknolojilerinin mutfağını oluşturacaktır" dedi.

Türkiye'de şehir hastaneleri içinde oluşturulan 21'inci teknoloji transfer ofisi Gaziantep Şehir Hastanesi'nde açıldı. Açılışa TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kesen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu ve çok sayıda sağlık yöneticisi ile sağlık çalışanları katıldı. Kurdele kesim töreninin ardından teknoloji transfer ofisi hizmete açıldı.

'SAĞLIK STANDARTLARIMIZI YÜKSELTECEK

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, TÜSEB'in sağlık standartlarını Türkiye ortalamasının üzerine çıkartacağını söyledi. Teknoloji transfer ofisi ile geliştirilecek her bir yazılım ve cihazın sağlıkta önemli bir nişane olacağını söyleyen Şahin, "Bakanlığımızın sağlıkta Türkiye yüzyılı vizyonuyla ortaya koyduğu üç temel motto koruyan, geliştiren ve üreten sağlık. Bugün açılışını yaptığımız teknoloji transfer ofisinin varlık sebebini oluşturmaktadır. Koruyan sağlık anlamında şehir hastanemiz modern yapısıyla vatandaşın sağlığını en iyi şekilde koruyan kale vazifesi görüyor. Koruyucu sağlık hizmetleri sadece tedaviyle değil bilimsel öngörü ve veri odaklı görüşlerle de destekliyoruz. Bu ofis henüz hastalıklar oluşmadan tarama ve takip teknolojilerinin mutfağını oluşturacaktır. Geliştiren sağlıkta ise temel güç bilgidir. TÜSEB sağlıkta standartlarımızı dünya ortalamasının üzerine çıkaracaktır. Burada geliştirilecek her bir yazılım her bir cihaz geliştiren sağlık anlayışının birer nişanesi olacaktır. En büyük stratejimiz ise üreten sağlık. Bilginin ticarileşmesi yerli ve milli üretimin temel şartıdır. Artık biz kendi tıbbi cihazlarını üretip ihraç edebilen bir ülke olma yolundayız" diye konuştu.

'FİKİRDEN ÜRÜNE GİDEN YOLDA İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ'

Prof. Dr. Ümit Kervan ise, teknoloji transfer ofislerini Türkiye'deki tüm şehir hastanelerine açmayı hedeflediklerini söyledi.Teknoloji transfer ofislerinin fikirden icatlara dönüşüm süreçlerinde etkin rol alacağını söyleyen Kervan, "Bu yıl bütün şehir hastanelerimizde teknoloji transfer ofislerini açmayı hedefledik. Bu 21'inci ofisimiz oldu. Her bir şehir hastanesindeki bu ofislerimiz de bu ekosistemin birer parçası olacak. Teknoloji transfer odalarımızın içinde 5 masa olacak. Her biri birbirinden kıymetli masa olacak. Sizlerin fikirleri burada koruma altına alınacak. Bu fikirlerin patente dönüşmesinde yine biz yardımcı olacağız. Bu ofislerimiz fikirler ışığında yol gösterici olacak. Türkiye olarak yıllık 300 milyar sağlığa para harcıyoruz. Kliniklerde kullandığımız ürünlere baktığımızda kardiyolojide neredeyse yüzde yüze yakınını dışarıdan alıyoruz. Çoğu bölümde bu böyle. Yurtdışına bağımlı yaşıyoruz. Üretmek zorundayız. Fikirden ürüne giden yolda işbirliği yapacağız. Biz sağlık çalışanlarının en iyi yaptığı şey multidisipline çalışmak. Bu disiplinli çalışmayı klinikler dışına çıkartmayı hedefliyoruz. Mühendisler ve üreticiler birlikte çalışmaya başlayacak" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yapay zekanın her alanda olduğu gibi öncelikle sağlık alanında da kullanılması ve sağlıkta üst çıtalara çıkılması gerektiğini söyledi.

Yapay zekayı kullanan ülkelerin her alanda olduğu gibi sağlıkta da ileri seviyelere yükselebileceğine dikkat çeken Şahin, "Bilimde de tıpta da felsefede de aslolan insandır. Binalar araçtır. İmkanlar vasıtadır. Her şeyin başı insan. İnsanı nasıl ekonomiye dönüştüreceğiz. 21. Yüzyılda verileri konuşturamıyoruz. Sorunu çözmemiz için anlamamız lazım. Yapay zekanın konuşulmadığı bir şey söz konusu olamaz. Yapay zekanın ne anlama geldiğini Çin'de gördük. Öyle bir dünya anlayışı geliyor ki. Kümeleşmemiz gerek verileri konuşturmamız gerekiyor" diye konuştu.