Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Acil Durum Tatbikatı Gerçekleştirildi

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Acil Durum Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Gaziantep Şehir Hastanesi, afet ve acil durumlara karşı hazırlığını artırmak amacıyla 'turkuaz' koduyla tatbikat düzenledi. İnşaat çökmesi senaryosu üzerinden yapılan tatbikatta, sağlık çalışanlarının koordinasyonu ve müdahale kabiliyeti test edildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde "turkuaz" (toplu yaralanma) koduyla tatbikat gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak, personel koordinasyonunu güçlendirmek ve olay anı müdahale kabiliyetimizi geliştirmek amacıyla tatbikat düzenlendi.

Tatbikat senaryosu gereği hastane yakınlarında bir inşaatta gerçekleşen inşaat çökmesi olayı sonrası Gaziantep Şehir Hastanesi'ne toplu vaka başvurusu oluşturuldu.

Tatbikat kapsamında özellikle Acil Servis, Yoğun Bakım, Ameliyathane, İdari ve Destek Hizmetleri başta olmak üzere tim birimler senaryoya uygun şekilde görev aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, "Afet anları birer sınavdır ve bu sınavda başarılı olmak, önceden yapılan planlama ve tatbikatlarla mümkündür. Bugün gerçekleştirdiğimiz 'turkuaz kod' tatbikatı, sağlık sistemimizin bu tür olaylara karşı reflekslerini test etmek adına oldukça önemliydi. Katılım sağlayan ve özveriyle görev yapan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tatbikatta İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, UMKE, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve diğer sağlık paydaşları yer aldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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