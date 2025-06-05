Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te Bayramlaşma Programları Düzenlendi

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te Bayramlaşma Programları Düzenlendi
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Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te valilikler tarafından düzenlenen bayramlaşma programlarında protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi. Gaziantep'te Vali Vekili İlker Eker, Şanlıurfa'da Vali Hasan Şıldak ve Kilis'te Vali Tahir Şahin, katılımcıları bayramda kutladı ve birlik mesajı verdi.

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te valiliklerde protokol üyelerinin katılımıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Gaziantep'te Vali Vekili İlker Eker, Valilik Fuaye Alanı'nda düzenlenen programda, katılımcıların bayramını tebrik etti.

Bayramlaşma sonrası katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Programa, TBMM Meclis İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Eyüp Özkeçeci, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, ilçe belediye başkanları ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğince Balıklıgöl Yerleşkesindeki Hasan Paşa Camisi avlusunda düzenlenen programda Vali Hasan Şıldak ve protokol üyeleri katılımcılarla bayramlaştı.

Şıldak, vatandaşların yoğu katılım gösterdiği bayramlaşma törenine katılan herkese teşekkür etti.

Programa, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Abdurrahim Dusak, Cevahir Asuman Yazmacı ile 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş,Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

Kilis

Kilis Valiliğince Polisevinde düzenlenen programda Vali Tahir Şahin, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Şahin konuşmasında Kilis'in birlik ve beraberliğin yaşandığı en güzel şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Vali Şahin, protokol üyelerinin ve tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Programa AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Bağımsız Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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