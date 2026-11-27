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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları 6-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 17-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 1-8. kilometreleri ile Dalaman-Fethiye yolunun 36-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Büyükçekmece-Çatalca yolunun 17-18. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Karapınar yolunun 10-11. kilometrelerindeki Karapınar Giriş Kavşağı'nda sağ platformun ayrılma ve katılma şeritlerinin yapımı nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tosya-İskilip yolunun 18-22. kilometrelerinde Çomu Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler köy grup yollarına yönlendiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 8. kilometresindeki Kaşüstü Tüneli'nin Rize yönündeki tüpünde drenaj sistemlerinin temizlik ve bakım çalışması dolayısıyla 00.00-07.00 saatlerinde ulaşım iki şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA