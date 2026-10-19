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Gaziantep Nurdağı'nda motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve 5 yaşındaki çocuk, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

H.E. (36) idaresindeki 46 AJC 377 plakalı motosiklet ile M.M.O. yönetimindeki 34 MOD 316 otomobil, Nurdağı-Osmaniye kara yolu Kurudere Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosikletteki S.E.E. (5) ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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