Gaziantep-Muhtar, mahallesine deprem anıtı yaptırdı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesi Muhtarı Ümit Kaçakçı (53), Kahramanmaraş merkezli depremde mahallede yaşamını yitiren 66 kişinin anısına '6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı' yaptırdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde 2 çocuğunu kaybeden Gökçedere Mahallesi Muhtarı Ümit Kaçakçı, depremde ölenlerin anısına mahalleye 6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı yaptırdı. Anıtta, deprem nedeniyle yaşamını yitiren 66 kişinin fotoğraflarıyla isim ve soyadları yer aldı. Depremin 3'üncü yılına günler kala depremzedeler de anıta gelip yakınlarının hatırasını yaşatıyor.

Depremde ölenlerin anısına anıtı yaptırdığını anlatan Ümit Kaçakçı, "6 Şubat 2023'te büyük bir deprem yaşadık, Allah bir daha yaşatmasın, oğlum Bilal ile kızım Elif'i de kaybettim. Allah benim çocuklarımla birlikte tüm deprem şehitlerinin mekanını cennet eylesin. Deprem şehitlerinin unutulmaması için ne yapabiliriz diye düşünürken, köylülerimizin de katkılarıyla 66 şehidimizin fotoğraflarının, adı ve soyadlarının yer aldığı deprem şehidi anıtımızı 6 Şubat depremin yıl dönümüne yetiştirdik" diye konuştu.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
