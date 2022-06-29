GAZİANTEP - Kaplumbağanın yiyecek bulma arayışı - Haberler

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GAZİANTEP - Kaplumbağanın yiyecek bulma arayışı

AA - Kerem Kocalar - Güncel
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Kaplumbağanın arazide ilerlemesi Kaplumbağanın ot yemesi GAZİANTEP - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki kırsal Gülpınar Mahallesinde bir kaplumbağanın yiyecek bulma arayışı ve bulduğu otu yemesi kameraya yansıdı.

Kaplumbağanın arazide ilerlemesi

Kaplumbağanın ot yemesi GAZİANTEP - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki kırsal Gülpınar Mahallesinde bir kaplumbağanın yiyecek bulma arayışı ve bulduğu otu yemesi kameraya yansıdı.

AA / Kerem Kocalar - Güncel

Gaziantep Gülpınar Şahinbey Güncel Haberler

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