Gaziantep İslahiye'deki Depremzedelere Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep İslahiye'de ağır hasarlı binaların yıkımına hız kesmeden devam ediliyor. Çamlıca Mahallesi'ndeki 6 katlı apartman, yıkım işlemleri sırasında kendiliğinden çöktü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Çamlıca Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 6 katlı apartmanın yıkılması için çalışma başlatıldı. Bina etrafında güvenlik önlemi alınırken iş makinesiyle yıkımına başlanan bina kendiliğinden çöktü.
Binanın enkazı, belirlenen alanlara kamyonlarla taşındı. Kentin farklı noktalarında da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.