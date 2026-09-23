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Gaziantep İslahiye'de motor bölümüne sıkışan yavru kedi 45 dakikada kurtarıldı

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Gaziantep İslahiye'de motor bölümüne sıkışan yavru kedi 45 dakikada kurtarıldı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir minibüsün motor kısmına sıkışan yavru kedi, zabıta ve itfaiyenin 45 dakikalık çalışması sonucu kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, ekiplerce serbest bırakıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, minibüsün motor bölümüne sıkışan yavru Kedi, zabıta ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Şanlıurfa'da yaşayan ve pazarcılık yapan Halil Sipahi, gece geldiği İslahiye Atatürk Mahallesi'ne minibüsünü park etti. Sabah saatlerinde tezgahını açmak için hazırlık yapan sipahi, aracından gelen kedi sesini duyunca durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Motor bölümüne sıkışan yavru kedi ekiplerin 45 dakika süren çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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