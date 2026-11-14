Gaziantep İslahiye'de gelin arabası ile ticari araç çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

Gaziantep İslahiye'de gelin arabası ile ticari araç çarpıştı, 2 sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gelin arabası ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken otomobildeki gelin ve damadın kazada yaralanmadığı öğrenildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gelin arabası ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.İ. (20) yönetimindeki 27 AUT 606 plakalı hafif ticari araç ile S.N. (32) idaresindeki gelin arabası olduğu öğrenilen 06 MD 9050 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 aracın sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilde bulunan gelin ve damadın kazada yaralanmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA