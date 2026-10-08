Gaziantep İslahiye'de DKMP ekipleri yüzlerce kınalı kekliği doğaya saldı

Gaziantep İslahiye'de DKMP ekipleri yüzlerce kınalı kekliği doğaya saldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep İslahiye'de ekosistem dengesini korumak ve tarım zararlılarıyla doğal mücadele için DKMP ekipleri yüzlerce kınalı kekliği doğaya saldı. Kekliklerin süne, kene ve çekirge popülasyonunu kontrol etmesi, adaptasyon sürecinin DKMP'ce yakından takip edileceği bildirildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ekosistem dengesinin korunması ve tarım alanlarındaki zararlılarla doğal yollarla mücadele edilmesi amacıyla yüzlerce kınalı keklik doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında, kınalı keklikler adaptasyon koşulları ve su kaynaklarının durumu dikkate alınarak belirlenen uygun alanlarda doğayla buluşturuldu.
Kınalı kekliklerin tarım alanlarında ürünlere zarar veren süne, kene, çekirge ve çeşitli zararlı böceklerin popülasyonlarının doğal yollarla kontrol altında tutulmasına katkı sağladığı belirtildi.
Salımı gerçekleştirilen kekliklerin yaşam alanlarına adaptasyonları ve gelişim süreçlerinin DKMP Müdürlüğünce yakından takip edileceği bildirildi.
Çalışma kapsamında mahalle muhtarları ve vatandaşların da kekliklerin yaşam alanlarını gözlemleyerek korunmalarına katkı sunmaları bekleniyor.
Yetkililer, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistem dengesinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.