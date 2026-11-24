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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Volkan Zaroğlu (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Volkan Zaroğlu'nun kontrolünü kaybettiği 27 SZ 635 plakalı motosiklet, devrildi. Kazada motosikletten savrulan Zaroğlu, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Volkan Zaroğlu, acil serviste doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Volkan Zaroğlu'nun cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı