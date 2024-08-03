Gaziantep'in yöresel lezzetleri Kosova'da tanıtıldı

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Gaziantep'in yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesince "Lezzetlerle Örülen Köprüler" etkinliği, Prizren'in merkezindeki tarihi Şadırvan Meydanı'nda yapıldı.

Katılımcılara Gaziantep'in yöresel lezzetleri olan beyran, katmer, Antep baklavası, Antep fıstığının yanı sıra çiğ köfteyle Türk kahvesi ve lokum ikram edildi.

Gaziantep Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyeleri tarafından Gaziantep'in UNESCO koruması altındaki eşsiz lezzetleri de tanıtıldı.

YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, AA muhabirine, düzenledikleri etkinlikle Gaziantep'in özel lezzetlerini Kosovalılara tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Etkinliği yarın tekrar Prizren'de ve 6 Ağustos'ta Kosova'nın başkenti Priştine'de gerçekleştireceklerini belirten Yılmaz, "Çok özel, çok önemli bir mutfak. Burada çok ilgi göreceğini düşünüyoruz. Önemli bir çalışmanın neticesinde buraya kadar getirdik. Bundan sonra da devam ettirme niyetindeyiz." diye konuştu.

Proje kapsamında Gaziantep'in kültürel değerlerini Kosova'ya getirdiklerini anlatan Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Bay, farklı kültürlerin bir araya getirilmesindeki önemli modellerden bir tanesinin gastrodiplomasi olduğunu ve lezzetler üzerinden köprüler kurmayı planladıklarını vurguladı.

Öte yandan, etkinlik kapsamında düzenlenen Gaziantep mutfağı atölyesinde farklı yaş gruplarından kursiyerler, Gaziantep'in lezzetlerini tatma ve yapılışını öğrenme fırsatı buldu.