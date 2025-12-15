Dünyanın en iyi 100 çorbası arasına giren beyrana kışın yoğun ilgi

GASTRONOMİ dünyasının en popüler platformlarından olan TasteAtlas, 'Dünyanın en iyi 100 çorbası' listesinin üst sıralarında, Gaziantep'e özgü bir lezzet olan beyranı ekledi. Grip ve soğuk algınlığına iyi geldiği belirtilen beyran, kış aylarında yoğun ilgi görüyor.

TasteAtlas Awards 2025/2026 listesindeki en lezzetli çorbalar arasına Gaziantep'in meşhur lezzetlerinden olan ve UNESCO tarafından koruma altına alınan beyran, 2'nci sırada yer aldı. Kentteki beyrancılar çorba değil ana yemek olarak bilindiğini ifade ederek bu kategorisinde yer almasının buruk bir sevinç olduğunu söyledi. Gaziantep'in meşhur lezzetlerinden beyran, kış aylarında vatandaşların sabah kahvaltısının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İçinde, kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatların yer aldığı beyran, özellikle sabah erken saatlerde tüketiliyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan beyran, kış aylarında grup ve soğuk algınlığına iyi geldiği düşüncesiyle yoğun olarak tüketiliyor.

'BEYRAN ÇORBA DEĞİL BİR YEMEK TÜRÜDÜR'

Beyrancılık yapan Ahmet Çadır, beyranın dünya sıralamasında 2'nci sırada yer almasına sevindiklerini ancak beyranın çorba kategorisinden çıkarılıp yemek olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Çadır, Gaziantep olarak beyranın dünyada duyulmasından memnun olduklarını ifade ederek, "UNESCO tarafından koruma altına alınan beyranımız dünyada 2'nci çorba seçilmiş. Buna üzüldük mü sevindik mi bilemedik. Biz birinciliği hak ediyoruz. Onun yanı sıra beyran Gaziantep'te çorba olarak değil, yemek olarak bilinir. O yüzden dolayı tam sevinemiyoruz. Gaziantepliler, Gaziantep'e gelenler beyrana aşık. Zaten şifa deposu. İçinde ilikli kemik suyu var. 12 saatte yapılıyor bir beyran. 12 saatte yapılan bir yemek ben hatırlamıyorum. O kadar emek verilen bir yemek hatırlamıyorum. Beyranı çorba olarak geçiştirmemek gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda sıralamada birinciliğe yerleşeceğimizi düşünüyorum. Bu listeyi belirleyen uzmanların Gaziantep'e gelip yerinde tatmalarını öneriyoruz. Öncelikle çorba kategorisinden çıkıp orda birinciliği yakalamak istiyoruz" diye konuştu.

'KIŞ AYLARININ ŞİFA DEPOSU'

Çadır, beyranın geleneksel yemek türü olduğunu ve Gaziantep'te tarihte bey yemeği paşa yemeği olarak anıldığını söyledi. Özellikle kış mevsiminde grip olan vatandaşın öncelikli tercihlerinin beyran içmek olduğunu dile getiren Çadır, şu an mevsim itibari ile oldukça ilgi gördüğünü belirterek, "Beyran şifa deposu. Her derde deva. Yüz yıllardır Gaziantep'te gelenekselleşmiş yemek. İnsanlar bundan fayda görüyor. Beyran kuzunun boyun ve kürek etlerinden oluşur. 12 saat pişer. İçinde kemikli ilik suyu, bol sarımsak barındıran antibiyotik bir yemektir. Osmanlı döneminde de bey yemeği paşa yemeği olarak bilinir. Gaziantep'te hasta olan vatandaşlar önce doktora gitmez direk beyrancıya gelir. Çünkü içinde yoğun C vitamini var, protein var, antibiyotik var. Bunu yiyenler özellikle gripten kurtulur" dedi.